Zwei Tote auf A 6

Völlig ausgebrannte Fahrzeuge auf der Autobahn 6. © Priebe

Rhein-Neckar.Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg sind gestern zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Zunächst hatte die Polizei die endgültige Zahl der Todesopfer offen gelassen, weil ein Auto so stark deformiert wurde, dass sich die Zahl der Insassen zunächst nicht sicher feststellen ließ. Erst am Abend bestätigte sie, dass in dem Wrack zwei Menschen starben. Der Fahrer eines Kleinlastwagens hatte am Vormittag die Spur gewechselt und das Auto gerammt. Der Wagen wurde durch die Wucht unter einen vorausfahrenden Sattelzug geschoben. Die drei Fahrzeuge brannten aus. lsw/tat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.04.2019