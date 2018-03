Zwei Tote bei Flugzeugabsturz

Anzeige

Bensheim.Zwei Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Gewerbegebiets Stubenwald in Bensheim ums Leben gekommen.

Für den 32 Jahre alten Piloten und eine 18 Jahre alte Frau aus Bickenbach kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache für den Absturz ist unklar. „Die Ermittlungen können noch mehrere Wochen dauern“, teilte eine Polizeisprecherin gestern mit.

Die Maschine war um 15 Uhr in Worms zu einem Rundflug gestartet. Nach Auskunft der Polizei war es nicht die erste Tour an diesem Tag. Der Pilot wohnte im Kanton Zürich in der Schweiz, stammte aber aus Tuttlingen im Süden von Baden-Württemberg. Sein Flugzeug war als Gastmaschine in Worms registriert, gehörte demnach nicht zur Flotte des dortigen Flugplatzes.