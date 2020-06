Zwei Wahlen, ein Termin?

Bergstraße.Die Bergsträßer CDU spricht sich dafür aus, im nächsten Frühjahr die Direktwahl des Landrats gemeinsam mit den Kommunal- und Kreistagswahlen durchzuführen. Der 14. März 2021 als Kommunalwahltag wurde bereits durch die Landesregierung festgelegt. Ob an diesem Tag auch die Landratswahl stattfindet, ist vom Kreistag zu entscheiden. Die Kreistagsfraktion ist gebeten, die nötigen Gespräche mit den anderen Fraktionen zu führen, so CDU-Kreisvorsitzender Dr. Michael Meister. Mittlerweile wurden die Bergsträßer CDU-Mitglieder darüber informiert, dass nach Willen des Kreisvorstandes Landrat Christian Engelhardt gebeten werden soll, erneut bei der Wahl anzutreten. Der Nominierungsparteitag soll am 20. August stattfinden. red

