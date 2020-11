Zwei weitere Opfer im Kreisgebiet

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin.Der Kreis Bergstraße muss zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 98-jährige Person aus Heppenheim und um eine 92-jährige Person aus Bensheim.

Im Kreis gibt es 27 neue bestätigte Corona-Infektionen. Der derzeit gültige offizielle Inzidenzwert beträgt 123,11. Die Neuinfektionen stammen u. a. aus Bensheim (1), Heppenheim (6) und Zwingenberg (1). Aktuell betroffen sind diverse Schulen in Bürstadt, Lampertheim und Viernheim und das Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim sowie eine Kita in Viernheim.

In Bürstadt sind aktuell alle drei Schulen sowie die Steinerwaldschule Nordheim/Wattenheim vom Coronavirus betroffen. Das Gesundheitsamt ermittle die Kontakte von infizierten Personen, teilte eine Sprecherin des Kreises Bergstraße auf Anfrage mit. Es gebe Quarantäne-Anordnungen und ein Testangebot an allen vier Schulen. In der Astrid-Lindgren-Schule müsse davon ausgegangen werden, dass für einen Großteil der Schulgemeinde Quarantäne angeordnet werde. An den anderen drei Schulen seien einzelne Lehrer und Klassen unter Quarantäne gestellt. In den Bürstädter Kitas wurden Gruppen geschlossen.

Hessenweit sind am Dienstag 1556 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen sich am Mittwoch mit Kanzlerin Angela Merkel auf neue Regelungen einigen. Zu den Ergebnissen wird Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier eine Pressekonferenz geben.

Schon am Dienstag zeichnete sich ab, dass sich die Bürger in Deutschland auf strengere Kontaktbeschränkungen einstellen müssen – dafür sollen sie Weihnachten im engeren Familien- und Freundeskreis feiern dürfen. Bei den Regelungen für Zusammenkünfte sollen Kinder unter 14 Jahren ausgenommen bleiben. Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen geöffnet bleiben. Ein flächendeckender Wechselunterricht ist nicht geplant. Nach dpa-Informationen wird in der Bundesregierung aber darüber nachgedacht, die Weihnachtsferien früher als von den Ländern geplant beginnen zu lassen.

Alle nicht notwendigen Kontakte und alle nicht notwendigen Reisen sollen weiter vermieden werden. Für Firmen, die auch im Dezember dicht bleiben sollen, plant der Bund weitere Milliardenhilfen.

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown mit der Schließung von Kneipen und Restaurants sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll bis mindestes 20. Dezember verlängert werden. Der Groß- und Einzelhandel soll geöffnet bleiben – allerdings soll die Maskenpflicht auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten.

Silvesterfeuerwerk auf belebten öffentlichen Plätzen und Straßen wollen die Ministerpräsidenten untersagen, um größere Gruppenbildungen zu vermeiden. ps/red/dpa

