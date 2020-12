Zwei weitere Opfer und immer mehr Patienten im Krankenhaus

Bergstraße/Wiesbaden/Berlin.Im Kreis Bergstraße sind am Wochenende 88 neue Corona-Fälle bekanntgeworden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 3315. Zwei Menschen sind gestorben, darunter eine 43-jährige Person aus Bensheim. Dort sind am Wochenende 17 neue Infektionen registriert worden. In Einhausen waren es zwei, in Heppenheim vier, in Lindenfels eine, in Lorsch fünf und in Zwingenberg eine. Inzwischen sind 43 Menschen im Kreis Opfer der Pandemie geworden.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Bergsträßer Krankenhäusern steigt unterdessen weiter an und hat erstmals seit Beginn der Pandemie die Zahl von 70 überschritten. Bei 67 von ihnen ist die Infektion nachgewiesen.

Die Inzidenz, die im Lauf der vergangenen Tage deutlich gefallen war, klettert inzwischen wieder. Am Wochenende lag die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen bei 116. Für heute wird wieder ein Wert von 120 erwartet.

Bouffier will Ausgangssperren

1517 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 95 954 (Stand: 0 Uhr). 1517 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, 19 mehr als am Vortag.

Ministerpräsident Volker Bouffier plädiert für strengere Kontaktbeschränkungen in Hotspots mit hohen Inzidenzwerten von 200 und mehr Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. „Deshalb glaube ich, dass eine Ausgangssperre dort, wo nachhaltig über 200 Inzidenzen sind, notwendig ist. Aber das muss man immer in der jeweiligen Situation entscheiden“, sagte der CDU-Politiker im „Bericht aus Berlin“ in der ARD. Auch werde man manches verbieten müssen, „zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in der Öffentlichkeit“.

Bouffier mahnte aber ein regional differenziertes Vorgehen an. „Wenn ich unser Bundesland nehme, dann haben wir in Offenbach eine sehr hohe Inzidenz, in anderen Gegenden nicht. Da macht es ja keinen Sinn, landesweit so etwas zu machen“, sagte der Ministerpräsident.

Die Landesregierung verteilt rund drei Millionen FFP2-Masken an Pflegeeinrichtungen in Hessen. Wie das Innenministerium mitteilte, sollen die Masken ab dieser Woche an die Landkreise und Städte geliefert werden. Von dort aus sollen sie in Eigenverantwortung an die Einrichtungen verteilt werden.

„Gerade etwa in den Alten- und Pflegeheimen kann der Mindestabstand zu den Menschen, die stationär oder ambulant betreut werden, bei vielen Tätigkeiten nicht eingehalten werden“, teilten Innenminister Peter Beuth (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) mit. Die Ansteckungsgefahr sei deshalb erhöht. Diejenigen benötigten speziellen Schutz, die sich um hilfsbedürftige Menschen kümmern. Neben Alten- und Pflegeheimen sollen unter anderem auch Jugendhilfen und Eingliederungshilfen beliefert werden.

Das Land Hessen hat eine wissenschaftliche Studie positiv bewertet, zu der sich rund 600 Lehrer selbst mit Antigen-Tests auf eine Sars-CoV-2-Infektion untersucht haben. Der Einsatz von Antigen-Tests mit hoher Frequenz könne dazu beitragen, das schulische Umfeld sicherer zu machen, hieß es aus dem Sozialministerium. Über das weitere Vorgehen an den Schulen ist laut Kultusministerium aber noch nicht entschieden. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wies darauf hin, dass sich auch weiterhin sämtliche Lehrer kostenfrei und ohne Anlass in Arztpraxen mit einem Antigen-Test untersuchen lassen können.

Katastrophenfall in Bayern

Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen fallen die Lockerungen über die Feiertage mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer aus. Bayern nahm die für Silvester geplanten Erleichterungen wieder zurück. Über Weihnachten soll es aber dabei bleiben. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss, dass am Mittwoch erneut der Katastrophenfall ausgerufen werden soll.

Auch in anderen Bundesländern stehen die Lockerungen wieder auf dem Prüfstand, weil die Zahl der Neuinfektionen immer noch hoch ist. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom Sonntag binnen eines einzigen Tages 17 767 neue Infektionen – über 3100 mehr als vor einer Woche.

Aus den Reihen der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD mehrten sich die Warnungen, kein überflüssiges Risiko einzugehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in ihrer wöchentlichen Videobotschaft zwar davon, dass es dank der Fortschritte bei den Impfstoffen „Licht am Ende des Tunnels“ gebe. Zugleich dämpfte sie Erwartungen, dass mit Beginn eines Impfprogramms der Kampf gegen die Pandemie gewonnen sei. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird es bis zum Sommer Massenimpfungen geben.

Massive Kontrollen in Mannheim

In Mannheim und Ludwigshafen hat die Polizei am Wochenende mit massiven Kontrollen die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre überwacht, die seit Freitagabend gelten. Zwischen 21 und 5 Uhr darf nur mit triftigem Grund das Haus verlassen werden.

In der Nacht auf Samstag waren in Mannheim 70 zusätzliche Polizisten im Einsatz. Dabei wurden 631 Fahrzeuge angehalten und 837 Personen kontrolliert, von denen 55 davon gegen die Ausgangsbeschränkung verstießen. Gegen 13 verhängten die Einsatzkräfte Bußgelder wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung.

Negativer fällt die Polizeibilanz für die zweite Nacht aus. Bei 294 kontrollierten Fahrzeugen und 407 Personen wurden 189 Verstöße festgestellt. Es seien fast nur Personen von außerhalb kontrolliert worden, die die Beschränkung nicht gekannt hätten, teilte die Polizei mit. Gegen fünf uneinsichtige Personen in der Nacht auf Sonntag wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und Platzverweise erteilt. dpa/tm/tbö

