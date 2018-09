Zweifacher Erfolg für Lorscher Sportler

Lorsch.Simon Specht, der in diesem Frühjahr von Lesern des Bergsträßer Anzeigers zum „Sportler des Jahres“ der Stadt Lorsch gewählt wurde, sammelt weitere Erfolge. Der junge Kanurennsportler (2.v.l.) kehrte am Wochenende mit einer Gold- und einer Silbermedaille aus Posen zurück. Der 15 Jahre alte Schüler erkämpfte sich den Doppelsieg bei den Olympic-Hope-Games in Polen. Der internationale Wettbewerb ist mit einer WM vergleichbar. Den ersten Platz holte Specht im Kanu-Zweier, im Kanu-Vierer errang er zudem Platz zwei auf der Distanz über 1000 Meter. Das Lorscher Rennsport-Talent, das für den Wassersportverein Lampertheim startet, trainiert sechs Tage in der Woche und hat sportlich noch einiges vor./ sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018