Zweifel an Teil-Fahrverboten

Berlin/Mannheim.Der Städtetag hat sich skeptisch zu Plänen der Bundesregierung für begrenzte Diesel-Fahrverbote geäußert. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy erklärte: „Die Bundesregierung will jetzt offenbar den Städten die Entscheidung über Fahrverbote zuschieben, die dann für einzelne Straßen gelten sollen.“ Autofahrer suchten sich dann eben andere Routen. Ähnlich äußerte sich Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). „Das bloße Abwälzen von Fahrverbotsentscheidungen auf die Kommune wäre nicht akzeptabel“, sagte er dieser Zeitung.

Heute ist in Bonn erstmals ein Treffen zwischen Bund und Verwaltungschefs jener fünf Modellstädte geplant, in denen Ideen zur Luftreinhaltung ausprobiert werden sollen. Wie kostenloser Nahverkehr zum Beispiel. Noch wissen die Stadtoberhäupter von Mannheim, Reutlingen, Herrenberg, Bonn und Essen kaum, was sie erwartet. Es müsse Vorschläge geben, „wie kurzfristig und praktisch wirksam Schadstoffreduktionen erzielt werden können“, sagte Kurz.

Das Bundesverkehrsministerium hatte erklärt, an „streckenbezogenen Verkehrsverboten oder -beschränkungen“ für Dieselautos zu arbeiten. Am Dienstag entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, ob Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind. dpa/hhk/jung