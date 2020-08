Zwingenberg feiert „Home-Office-Kerb“

Zwingenberg.Der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb feiert an diesem Wochenende die 58. Auflage der Kirchweih – allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie anders als sonst: Zelebriert wird das „Fest der Feste“ vor allem virtuell, nämlich auf YouTube sowie per Rundfunk. Den Kerweborsch ist es gelungen, für Sonntag eine Sendefrequenz für ein Stadt-Radio zu erhalten: Auf der UKW-Frequenz 91,7 MHz werden von 14.30 bis 15.45 Uhr im Gebiet der Kernstadt verschiedene Kirchweih-Beiträge ausgestrahlt. Bereits am Samstag ab 19 Uhr werden auf dem genannten Videoportal Kerwevadder und Mundschenk vorgestellt. Sozusagen „in echt“ gibt’s am Sonntag ab 14 Uhr den Kerweumzug, allerdings nur mit drei statt dreißig Zugnummern. Die Bürger sollen eine „Home-Office-Kerb“ feiern. mik

