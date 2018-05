Zwingenberg feiert vier Tage lang Weinfest

Anzeige

Zwingenberg.Bei bestem Wetter ist gestern Abend auf dem hervorragend besuchten Marktplatz von Zwingenberg das 28. Weinfest eröffnet worden. Das vier Tage währende Bacchanal vor der Fachwerkkulisse des ältesten Bergstraßenstädtchens wird am heutigen Samstag ab 16 Uhr fortgesetzt, am Pfingstsonntag und -montag öffnen die Weinstände bereits um 11 Uhr. Veranstalter sind verschiedene Winzer und der Verkehrsverein. An den beiden Feiertagen lädt der Geschichtsverein überdies zu einem Bauern- und Handwerkermarkt mit gut 100 Ständen in den Stadtpark, die Scheuergasse und ins Museum ein. Für die Kinder unter den Besuchern gibt es im Stadtpark an beiden Feiertagen eine Spiel-Arena. / red