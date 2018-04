Zwingenberg ist eine lebenswerte Stadt mit Zertifikat

Anzeige

Zwingenberg.Jetzt ist es amtlich: Zwingenberg ist eine lebenswerte Stadt im Sinne der weltweiten Cittaslow-Bewegung. Rathauschef Holger Habich erhielt bei der Frühjahrstagung des nationalen Netzwerks im niedersächsischen Bad Essen die offizielle Urkunde als Nachweis der Zertifizierung. Das älteste Bergstraßenstädtchen befindet sich in bester Gesellschaft mit Orten wie Überlingen am Bodensee, Schneverdingen in der Lüneburger Heide oder künftig auch Bad Wimpfen. 21 Mitglieder zählt Cittaslow Deutschland aktuell. Im Kreis Bergstraße ist Zwingenberg die einzige „Slow City“. In Südhessen wird Michelstadt dazu kommen. red/Bild: Pfliegensdörfer