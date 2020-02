Zwingenberg sagt Flohmarkt ab

Zwingenberg.Der Zwingenberger Flohmarkt, der in diesem Jahr am 18. Juli stattfinden sollte, ist abgesagt. Wie Bürgermeister Holger Habich aus dem Magistrat berichtet, kann die Veranstaltung, die traditionell viele Händler und Besucher in die Altstadt lockt, wegen der B 3-Erneuerung nicht stattfinden:

Die Umfahrung der Großbaustelle auf der Hauptverkehrsachse, die bekanntermaßen eine Vollsperrung nötig macht, kann im Sommer nur durch die Altstadt erfolgen – aber eben nicht, wenn dort ein Flohmarkt stattfindet. Vor allem mit Blick auf die Einsatzfahrzeuge von Rettungsorganisationen, die im Ernstfall passieren müssen, müssen die Gassen der Altstadt frei bleiben. mik

