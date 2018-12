Zwingenberger Bauhof wird erst im Februar fertig

Zwingenberg.Der Neubau des gemeinsamen Bauhofs von Zwingenberg und Alsbach-Hähnlein wird nicht im laufenden Monat Dezember bezugsfertig. Der Witterungsumschwung hat den Bauzeitenplan ins Hintertreffen geraten lassen. Die Fertigstellung des Betriebshofs an der Landesstraße 3112 in direkter Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus Hähnlein ist nun für Februar 2019 geplant. Der Zwingenberger Bürgermeister Holger Habich hatte in seiner Funktion als Verbandsvorsteher bei der Sitzung am Mittwoch aber auch eine gute Nachricht mitgebracht: Die Herstellungskosten sind um knapp 5000 Euro auf 3,747 Millionen gesunken. / mik

