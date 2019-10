Zwingenberger Pole-Artistin will Supertalent werden

Zwingenberg.Die Zwingenbergerin Lea Roth ist am Samstag auf der Bühne der Fernsehshow „Das Supertalent“ mit einem Poledance-Auftritt zu sehen. Die 32-Jährige arbeitet als Fitnesstrainerin, Kurstrainerin und Tänzerin. Als Kind hat sie mit rhythmischer Sportgymnastik begonnen, später dann Jazz-, Modern- und Balletttanz für sich entdeckt. Im Alter von 19 Jahren fing Lea Roth mit Krafttraining an, nahm an Bodybuilding-Wettkämpfen teil. Seit acht Jahren macht sie Poledance und wurde bereits dreimal Deutsche Meisterin. Mit ihrem Auftritt will Lea Roth vor allem eines erreichen: „Ich hoffe, die Zuschauer erkennen wie schön Poledance ist!“ Ob ihr das gelingt, erfahren die Zuschauer am Samstag. red/Bild: TVNOW/Stefan Gregorowius

