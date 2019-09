Zwischen 60 000 und 70 000 Besucher beim Altstadtfest

Ladenburg.Traumhaftes Wetter, Livemusik auf fünf Bühnen und volles Programm durch DJs entlang der zentralen Feiermeile in der Hauptstraße: Für das zweitägige Altstadtfest verwandelte sich der historische Stadtkern von Ladenburg in eine einzige, große Party. Bis Sonntagabend zog sie nach Angaben von Bürgermeister Stefan Schmutz zwischen 60 000 und 70 000 Besucher an, deutlich mehr als 2018. Die ersten kamen am Samstagmorgen, um beim Flohmarkt nach Schätzen zu suchen, während die Nachtschwärmer bis in die frühen Morgenstunden unterwegs waren; für die Bewirtung sorgten über 60 Gastronomen und Vereine. Die Zahl der Polizei- und Sanitätseinsätze blieb an den Festtagen gering. stk (Bild: Schwetasch)

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019