Zwölf neue Corona-Fälle im Landkreis

Im Vergleich zum Vortag kamen in Hessen sieben Corona-Tote hinzu, die Zahl lag damit am Mittwoch bei 25, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Infizierten stieg auf 3582, ein Anstieg um 281.

Im Kreis Bergstraße gab es zwölf neue Corona-Infektionsfälle, so das Landratsamt. Insgesamt sind damit 192 Infektionsfälle bekannt. 32 Personen sind genesen. Zudem gab es bislang einen Todesfall. Damit sind im Kreis aktuell 159 Fälle bekannt, die momentan infiziert sind. Elf Erkrankte befinden sich in stationärer Behandlung in den Krankenhäusern des Landkreises.

Das weitgehende Kontaktverbot gilt auch in Hessen über die Osterfeiertage hinaus. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nach der Telefonschalte zwischen Bund und Ländern. „Die Entwicklung in den letzten Tagen ist eher moderat, aber sie lässt noch keine generelle Einschätzung zu“, betonte Bouffier. Entscheidend sei, dass die Ausbreitung immer noch viel zu rasch voranschreite. Daher sollte weiter jeder Kontakt außerhalb der Familie gemieden werden – soweit das irgendwie möglich sei. „Es scheint so zu sein, dass das wirkt.“ Aber es gebe noch keine valide Entwicklung. red/dpa

