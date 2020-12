Kunstauktion für „MM“-Aktion

400 Euro mindestens, sagt der bekannte Heidelberger Kunstauktionator Thomas Nörling, „weil es etwas Besonderes und der Blumepeter für Mannheim singulär ist“. 500 Euro hält Inge Herold, stellvertretende Direktorin der Kunsthalle, für realistisch, „zumal für den guten Zweck“, denn es sei „eine schöne Karikatur mit Mannheim-Bezug“. Aber wir hoffen auf mehr! Zwei Zeichnungen des Blumepeter von dem bekannten Mannheimer Maler Carolus Vocke hat der „MM“-Hilfsverein gestiftet bekommen. Sie werden an den Meistbietenden verkauft. Den Erlös bekommt „Wir wollen helfen“.

„Carolus Vocke gehört zu den in Vergessenheit geratenen Künstlern Mannheims“, bedauert Inge Herold. Wenngleich in Feudenheim seit 1984 der Carolus-Vocke-Ring an ihn erinnert, war Vocke doch auch Träger der Schillerplakette. Ausgebildet an der Karlsruher Kunstakademie, arbeitete und lebte Vocke seit den 1950er Jahren bis zu seinem Tod 1979 als Restaurator und frei schaffender Künstler in Mannheim.

„Bekannt wurde er vor allem für seine monumentalen Wandgemälde“, so Herold. Am bedeutendsten sei da sicher die von ihm in den 1970er Jahren erfolgte Wiederherstellung der Deckengemälde des Schlosses und der Schlosskirche. „Hier wie auch andernorts ging es ihm weniger um eine Rekonstruktion, sondern um eine künstlerische Neuschöpfung“, erklärt die Malerei-Expertin der Kunsthalle. Dass er aber auch das kleine Format beherrschte, zeigten vor allem seine Karikaturen. „Mit sicherem Strich und augenzwinkerndem Humor nahm er sein Umfeld aufs Korn, egal welcher Herkunft und gesellschaftlicher Stellung die Personen waren“, so Herold. Dem legendären Blumepeter widmete er gar mehrere Darstellungen. Was der „MM“-Hilfsverein gestiftet bekommen habe und nun versteigere, sei „eine der treffendsten“ Darstellungen des Originals.

Entdeckt hat sie Stadtrat Thomas Hornung (CDU) – und er brachte auch die Benefizaktion für den „MM“-Hilfsverein ins Rollen. 2018 und 2019 besuchte er die zwei Ausstellungen, bei denen der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim an das Werk des Künstlers erinnerte. Dort kaufte er zwei Aquarelle, eine Ansicht des Grosskraftwerkes und Bacchus beim Gelage. „Wirklich etwas Besonderes! Ich mag den Strich des Künstlers, der so gar nichts mit der Decke im Schloss zu tun hat“, so Hornung. Bei der Ausstellung lernte er auch die Feudenheimer Matthias Wehner und Peter Gauch kennen, beide im Verein für Ortsgeschichte aktiv. Sie sind durch Zufall bei einem Betrieb für Haushaltsauflösungen, der nach dem Tod des Künstlers sein Atelier räumte, auf ein dort gelagertes Konvolut seiner Werke gestoßen und haben es gekauft.

Als Hornung sie mal besuchte, sah er die beiden Blumepeter-Bilder – die letzten, die in einem guten Zustand auf dem Markt sind. „Es sind, wie ich finde, zwei besonders schöne Gemälde, bei denen jedem waschechten Mannheimer das Herz aufgehen dürfte“, so Hornung.

Als dann das Blumepeterfest aus fallen musste, überlegte Hornung, „etwas zu tun, was Erlöse für die Aktion einbringt und das zu meinem Engagement als für die Kultur zuständiger Stadtrat passt“. Da erinnerte er sich an die Blumepeter-Bilder, sprach Matthias Wehner und Peter Gauch darauf an. Sie waren sofort mit dabei und haben die Bilder gestiftet. „Eine originelle und hochwertige Schenkung“, dankt Hornung. „Wir fanden das eine ganz tolle Idee“, so Werner: „Wir sind Rentner, wir helfen gerne und können so vielleicht etwas ausgleichen, nachdem Ihre gute Aktion ja so durch Corona geschädigt wurde“, sagte er.

Die beiden Vocke-Bilder stammen von 1975, sind gerahmt etwa 35 mal 55 Zentimeter groß und vom Künstler handsigniert. Arndt Theuer von der Galerie Theuer & Scherr hat eine Rahmung gestiftet, Hornung die andere. Nun werden Liebhaber gesucht, die sich diese Werke sichern und zugleich der Aktion „Wir wollen helfen“ helfen wollen. Das Bieterrennen ist eröffnet!

