100 Jahre Musikgeschichte

Mannheim.Wenn ein Programm „Von Jelly Roll Morton bis Herbie Hancock“ überschrieben ist, dann haben sich die betreffenden Musiker ganz schön was vorgenommen – nämlich die Geschichte des Jazz von den Ursprüngen bis zur Gegenwart aufzuarbeiten.

Das Frankfurt Jazz Trio möchte genau das auf der Bühne tun. Am Montag, 26. November, um 20 Uhr, ist es zu Gast im Mannheimer Musiclub Ella & Louis. Aber das Publikum darf sich sicher sein, dass die drei diese Herkulesaufgabe meistern werden. Schlagzeuger Thomas Cremer ist seit über 50 Jahren auf der Jazzszene, Bassist Martin Gjakonowski zählt zu den Gefragtesten seines Fachs in Deutschland. Und Pianist Thilo Wagner, früher in Mannheim zu Hause, beherrscht tatsächlich nahezu alle Jazz-Stile. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018