100 Jahre Wahlrecht für Frauen

Heidelberg.Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Frauenwahlrecht“ finden in Heidelberg unter dem Motto „Die Zukunft mitgestalten“ von 8. bis 17. März mehrere Veranstaltungen statt. Den Auftakt bildet am Donnerstag, 8. März, ein Filmabend im Karlstorkino (Am Karlstor 1), bei dem „Die göttliche Ordnung“ gezeigt wird. Am Freitag, 9. März, wird von 15 bis 17 Uhr die Messe „Wege für Frauen in die Politik“ im Großen Rathaussaal (Marktplatz 10) ausgerichtet. Politische Stiftungen, Organisationen und Vereine präsentieren dort mit Infoständen und Kurzvorträgen ihre Fortbildungsprogramme. Parallel gibt es sieben Schnupperworkshops. Ab 17.30 Uhr berichten danach Politikerinnen bei einer Podiumsdiskussion über ihre Wege in die Politik. mav