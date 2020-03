100 Jahre Zirkus-Geschichte

Mannheim.„Zirkus-Geschichte, wie sie noch nie gesehen wurde“ – das verspricht der Zirkus Krone mit seiner Show „Mandana – Zirkuskunst neu geträumt“ von Mittwoch, 18. März, bis Sonntag, 29. März, auf dem Neuen Messplatz in Mannheim. In dieser Zeit wird die Manege zum Innenhof eines Palastes aus den goldenen 20er Jahren. Die Pferdeprinzessin Jana Mandana Lacey-Krone verliebt sich in den Löwenmann Martin Lacey jr. und muss zahlreiche Barrieren überwinden. Die beiden Protagonisten führen „durch die Geschichte des Zirkus, die ein Stück weit auch ihre eigene Geschichte ist“, so der Zirkus Krone in seiner Ankündigung.

Martin Lacey jr. wurde beim Zirkusfestival in Monte Carlo bereits mehrfach ausgezeichnet. Er sei dabei der einzige Künstler, der mit Raubtieren jemals den „Goldenen Clown“ verliehen bekam.

Preisgekrönter Direktor

Wie mit Vertrauen, Geduld und viel Liebe zu den Tieren auch eine Arbeit mit gefährlichen Raubkatzen möglich sei, zeige der Löwenmann und Zirkusdirektor auch in seiner aktuellen Show auf dem Neuen Messplatz. Es ist eine „mitreißende Geschichte mit viel Humor, faszinierenden Zirkus-Elementen und Unterhaltungskunst, die auch anspruchsvolle Theaterkenner in ihren Bann zieht“, kündigt der Zirkus Krone an. Mit Art Director und Choreograph Bence Vági, Gründer von ReCirquel aus Ungarn, habe die Crew einen Spezialisten engagiert, der dieser Geschichte einen kunstvollen Ausdruck verleihe – und die „Zuschauer auf eine Zeitreise schickt“.

„Mandana – Zirkuskunst neu geträumt“ stehe in einer Reihe mit dem Kinoerfolg „The Greatest Showman“ oder Fellinis Meisterwerken, so der Zirkus Krone. Man lasse die großartigsten Momente der Zirkus-Geschichte auferstehen.

Neben den beiden Protagonisten, der Pferdeprinzessin und dem Löwenmann, hat der Zirkus Krone noch weitere Weltklasse-Akrobaten zu bieten. „Los Robles“, das Duo „Stipka“, „Steve Eleky“, die Truppe „Non Stop“, das Duo „Stauberti“ und das Clown Trio „Without Socks“ überzeugen nicht nur durch märchenhafte Kostüme und Bühnenbilder.

Eine Sieben-Personen-Pyramide auf einem Hochseil in zehn Metern Höhe, „furiose“ Trampolinkunst und perfekte Choreographie bei dem eigens für diese Show gestalteten Luftbild von Art Director Vági erwarten die Zuschauer im Zirkuszelt. Mit „Mandana“ würden die Akrobaten und Künstler „die positive Kraft der Liebe“ präsentieren und 100 Jahre Zirkusgeschichte neu zum Leben erwecken, so der Zirkus Krone. Auch in dieser Saison seien alle Zuschauer dazu eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und alle Tiere persönlich kennenzulernen. soge

