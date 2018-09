1,90 Meter Humor

Mannheim.Der Gewinner des 2014er-Comedy-Cups im Mannheimer Capitol kehrt zurück: Faisal Kawusi tritt am Sonntag, 23. September, 20 Uhr, mit seinem Programm „Glaub nicht alles, was du denkst“ in der Waldhofstraße auf.

Faisal Kawusi ist der sympathische Afghane von nebenan. In seinem aktuellen Abendfüller geht es um genau das, womit er dennoch tagtäglich zu tun hat: Selbstironisch, komisch, mit gedanklicher Schärfe und viel Humor analysiert er die Vorurteile, mit denen er so oft konfrontiert wird. Das 1,90 Meter große Comedy-Schwergewicht fragt sich inzwischen mitunter selbst: Ist das ein Bauch oder ein Bombengürtel unter dem Hemd?

Mit einzigartiger Mimik und großer Körperpräsenz kennt er inzwischen die Antwort – und fragt sich stattdessen, warum er immer wieder für einen Türken gehalten wird. sdo

