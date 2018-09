20 Jahre Joyful Voices

Mannheim.Der Gospelchor Joyful Voices – Das Rote Mikrofon Mannheim feiert am Samstag, 15. September, um 18 Uhr, in der Schlosskirche sein 20-jähriges Bestehen. Von klassicher Kirchenmusik und deutschen Liedern über Gospel, Jazz und Popmusik bis hin zu eignen Interpretationen aktueller Chartmusik – die Sänger des „etwas anderen Gospelchors“ werden Lieder aus 20 Jahren Chorgeschichte vortragen. Nach der Auswanderung des Gründers und langjährigen Chorleiters Friedemann Stihler in die USA übernahm Andreas Luca Beraldo die muskalische Leitung. Die Joyful Voices haben mehr als ein Dutzend CDs produziert und wurden mit dem Badischen Kirchenmusikpreis ausgezeichnet. Unterstützt wird das Konzert von der Altkatholischen Gemeinde. Der Eintritt kostet zehn Euro, der Kartenverkauf findet an der Abendkasse statt. mica

