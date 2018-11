25 Jahre „Hyper Hyper“

Mannheim.Das waren noch Zeiten, als H.P. Baxxter mit „Hyper Hyper“ und „How Much Is the Fish“ die Charts dominierte. Lange ist’s her, so lange, dass die Elektro-Tanzmucker gerade auf ihrer „100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked“-Tour sind. Am Montag, 3. Dezember, 20 Uhr, wollen sie ihre Fans in der Mannheimer SAP Arena in die Zeit von damals zurückbeamen.

Zwei Echos, ein Ehren-Otto und 20 The-Dome-Auftritte – die Bilanz, die Scooter-Frontmann H.P. Baxxter aus 25 Jahren ziehen darf, kann sich sehen lassen. Mehr als 30 Millionen Tonträger haben er und seine Bandmitglieder (aktuell Etnik Zarari und Michael Simon an den Synthesizern) verkauft, europaweit Chartplatzierungen gelandet.

Schon jetzt steht fest, dass es für die Jubiläumstour Zusatzkonzerte geben wird, weil die Fans noch immer treu an den Beats und Zeilen von Scooter hängen. sdo

