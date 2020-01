„30 Jahre sind gar keine so lange Zeit“

Auf ihrem sechsten Album „Schritte“ macht die in Bautzen gegründete Band Silbermond nicht nur wie gewohnt schönen, eingängigen Deutschpop. Wie Sängerin Stefanie Kloß und Schlagzeuger Andreas Nowak im autorisierten Interview vor ihrem Konzert am 27. Januar in der Mannheimer SAP Arena betonen, schlagen sie sehr bewusst auch erstmals gesellschaftspolitische Töne an – differenziert und sanft, aber bestimmt.

Frau Kloß, Herr Nowak, mit dem sechsten Album „Schritte“ sind Silbermond zum dritten Mal auf Platz eins gelandet. Was bedeutet das heutzutage noch angesichts massiv gesunkener Absatzzahlen?

Stefanie Kloß: Für uns heißt es erstmal, dass ein paar Leute die Platte zu Hause haben – was uns wahnsinnig freut.

War nach Platz vier für den letztlich doch mit Platin ausgezeichneten Vorgänger „Leichtes Gepäck“ mit der Spitzenposition zu rechnen? Gegen enorme Konkurrenz in der Hauptsaison?

Kloß: Gerechnet haben wir mit gar nichts. Wenn man eine Platte macht, hat man erstmal keine Erwartungen. Man hofft natürlich, dass die Leute die Gedanken und Emotionen teilen, die wir bei den Songs haben. Aber es war bis zuletzt eine Mischung aus innerer Anspannung und Vorfreude.

Die Tournee, mit der Silbermond am 27. Januar in die Mannheimer SAP Arena kommen, ist für Sie und Ihren Partner Thomas Stolle die erste als Eltern. Haben Sie die Logistik für die Konzertreise mit dem 20 Monate alten Sohn schon ausgeklügelt? Telefoniert man da mit anderen jungen Popstar-Müttern wie Juli-Sängerin Eva Briegel oder Judith Holofernes von Wir sind Helden? So viele Beispiele gibt es in Deutschland ja nicht.

Kloß: Es gibt genug andere Familien, die wesentlich kompliziertere Abläufe zu regeln haben. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel. Ich glaube, wir kriegen das schon gut hin.

Judith Holofernes sagte mir mal, es sei gar nicht so einfach, einen Tourbus kleinkindtauglich zu bekommen. Da war von abgeklebten Klimaanlagen die Rede.

Andreas Nowak: Zu Klimaanlagen musste man sich schon immer solche Tricks einfallen lassen. Wenn die laufen und einer hat irgendwas, bekommen die Viren plötzlich alle. Am Besten, man schaltet sie aus.

Silbermond stammen aus dem sächsischen Bautzen. Wie haben Sie das 30. Jubiläum des Mauerfalls erlebt, das im letzten Quartal 2019 sehr präsent war? Zuletzt herrschte ja ein Gefühl vor, als ob Ost und West eher auseinanderdriften als zusammenzuwachsen.

Nowak: 30 Jahre sind gar keine so lange Zeit. Ihr Eindruck liegt daran, dass sich für viele Leute im Osten wesentlich mehr geändert hat als für viele Leute im Westen.

Die vier Silbermond-Mitglieder wurden 1982 bis 1984 geboren, seit 2004 sind Sie bundesweit erfolgreich. Ich hatte lange den Eindruck, als ob die Herkunft bei Ihrer Generation gar keine Rolle mehr spielen würde. Silbermond sind ja nie als Ostband gesehen worden. Plötzlich müssen Sie aber auch über Ihre Herkunft und die Lage in Sachsen sprechen. Stehen die Unterschiede zurzeit mehr im Rampenlicht?

Kloß: Das liegt für mich an der Dringlichkeit des Themas, der Situation. Der gesamte Rechtsruck – das gibt es ja nicht nur in Ostdeutschland, sondern überall in Europa und auf der ganzen Welt. Wir alle dachten, dass wir einen Björn Höcke so langsam mal hinter uns gelassen hätten. Plötzlich ist so jemand wieder auf der Bildfläche. Aber das war alles nie weg, und wird nie weg sein. Es wird immer Menschen geben, die – aus welchen Gründen auch immer – enorme Wut und Unzufriedenheit in sich haben. Da müssen wir als Gesellschaft einfach ran. Deshalb hat man vielleicht auch mehr denn je das Bedürfnis, sich dazu zu äußern und zu engagieren. Um mitzuhelfen, dass wir als Gesellschaft nicht den guten Ton verlieren. So dass man weiter vernünftig miteinander reden und Lösungen finden kann.

Das klingt auch in einigen der neuen Lieder an. Sehr wohltemperiert ... Viele Künstlerkollegen haben ja lange nur draufgehauen auf AfD, Pegida und Co. Soll Ihre unaufgeregte Herangehensweise auf konstruktive Art den Umgang zwischen Andersdenkenden „entzornen“?

Nowak: Ja, das ist schön gesagt. Da spiegeln unsere Lieder hoffentlich auch einen Zeitgeist wieder, indem sie beruhigen und entkrampfen. Das fände ich echt schön. Jeder weiß doch, dass es nichts bringt, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen und zu sagen: „Mach es so und so.“ Das muss immer von einem selbst kommen. Das Wichtigste ist, dass jeder aus der Musik, aus der Kunst etwas Eigenes schöpft und Anstöße bekommt.

Vor allem das charmant-utopische Lied „Träum ja nur (Hippies)“ geht in diese Richtung. Ist das der Gegenentwurf zum dystopischen K.I.Z.-Hit „Hurra, die Welt geht unter“?

Kloß (lacht): Das Lied kenne ich nur grob. Deshalb haben wir keine Bezüge dazu eingebaut. Ein Journalist hat uns kürzlich gefragt, ob „Träum ja nur (Hippies)“ unser kleines „Imagine“ wäre. Das fand ich eigentlich ganz schön. Es hat ja auch keiner John Lennon dafür belächelt, dass er gesagt hat: „Komm, lass uns mal eine Welt vorstellen, in der die Menschen in Frieden leben.“ Wir brauchen den Raum für solche Menschen mit Visionen und neuen Gedanken, auch wenn sie erstmal verrückt oder unrealistisch klingen – und müssen aufpassen, dass wir sie nicht belächeln. Denn genau die Leute haben die Entwicklung der Welt vorangebracht. Sonst würden wir immer noch denken, die Erde wäre eine Scheibe. Wichtig ist aber auch, dass dieses Lied zwar ein ernstes Thema behandelt, sich aber nicht so ernst nimmt.

Wie bei dieser Antwort jetzt haben Sie auch im Liedtext die möglichen Einwände und Gegenargumente schon vorweggenommen. Ist das eine Reaktion auf den Wahnsinn in den sozialen Medien?

Kloß: Nö. Nur manchmal merke ich, wenn ich antworte, weiß ich sofort, dass es mittlerweile wichtig ist, auch in die Grautöne zu schauen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Das ist gerade so in mir, wenn ich argumentiere, dass ich die andere Seite auch sehe. Und es selber von mir fordere, zwischen den Zeilen zu lesen.

Sie sind als Band 2004 nach Berlin gezogen. Wie stark sind die Heimatgefühle in Bezug auf Sachsen – angesichts der negativen Schlagzeilen aus Chemnitz oder Dresden?

Nowak: Wenn wir nach Hause kommen, treffen wir nicht nur in Bautzen immer wieder auf Leute, die für ein buntes Sachsen stehen – und lernen auch neue kennen. Aber es gibt auch die andere Seite, klar.

Was könnte man tun, um die Lage zu verbessern? Mit Musik ist ja vieles möglich ...

