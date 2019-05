44 Bands auf 28 Bühnen

Bensheim.Am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt regiert in Bensheim die Musik: Am Mittwoch, 29. Mai, wird das Musik- und Kneipenfestival „Maiway“ wieder Tausende Besucher in die Innenstadt locken.

Mit 44 Bands auf 28 verschiedenen Bühnen bedient die 17. Auflage der beliebten Veranstaltung nahezu jeden Musikgeschmack: Vom klassischen Rock über Pop und Blues bis hin zu Latin, Jazz, Soul, Reggae, Funk und House ist alles dabei.

Musik gemacht wird in Cafés, Kneipen und Gaststätten, aber zum Beispiel auch in der Kirche Sankt Georg, im Varieté Pegasus, im Museum und im PiPaPo-Kelltertheater sowie an außergewöhnlichen Orten wie im Parkhaus des Kaufhauses Ganz, wo unter anderem die Band DNS mit „Garage-Rock“ auftritt. Neu dabei ist diesmal das Sektgut „Griesel & Compagnie“, das in die Gemäuer des ehemaligen Staatsweinguts in der Grieselstraße einlädt. Dort spielen unter anderem die Beat Brothers. Premiere hat außerdem der Wappensaal im Dalberger Hof unter Regie des Kiwanis-Clubs. Soulige Grooves von Singer-Songwriter Jules und Georg Bauss warten hier auf die Besucher.

Der offizielle Startschuss des Kneipen- und Musikfestivals fällt um 19 Uhr im Bensheimer Stadtpark mit dem Hoffmann-Projekt. Im Anschluss folgt die Partyband Groove Generation aus Bürstadt. Auf allen anderen Bühnen startet das Programm um 20 Uhr.

Auch fürs Auge wird bei „Maiway“ in diesem Jahr wieder etwas geboten: Für ein besonderes Ambiente in der Bensheimer Innenstadt sorgen Lichtinstallationen. cim

Info: Karten für das Musikfestival „Maiway“ gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Vorverkauf läuft bis zum 29. Mai, 9 Uhr. An der Abendkasse gibt es Tickets für 15 Euro in allen teilnehmenden Locations.

Karten online sowie das komplette Programm unter www.mymaiway.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019