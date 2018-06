„4nheim“ feiert Stadtfest

Anzeige

Viernheim.Mit Livemusik auf fünf Bühnen, einem Kinderprogramm, einem Mittelalter-Spectaculum und einem Kunsthandwerkermarkt feiert Viernheim am Wochenende sein „4nheimer Stadtfest“. 22 Musikgruppen, Bands und Vereine sorgen hierbei von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Juni, für Unterhaltung und die Bewirtung der Besucher. Das Programm auf dem Rathausvorplatz, das Mittelalter-Spectaculum im Pfarrgarten – und ab diesem Jahr auch auf dem Rovigoplatz – startet bereits am Freitagabend. Die offizielle Festeröffnung mit Fassbieranstich erfolgt am Samstag, 17 Uhr, auf der Bühne auf dem Apostelplatz. Der Kunsthandwerkermarkt in der Rathausstraße ist am Samstag von 17 bis 22 Uhr, und am Sonntag ab 12 Uhr geöffnet. Das vollständige Programm findet sich unter viernheim.de. mav