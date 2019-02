50 Jahre Überschall

Sinsheim.Sie gelten als Inbegriff der schnellsten Verkehrsmittel überhaupt: die Überschall-Jets Concorde und Tupolev Tu-144. Am 31. Dezember 1968 hatte zunächst die sowjetische Tupolev ihren Jungfernflug gestartet, das britisch-französische Gemeinschaftsprojekt Concorde hob zwei Monate später, am 2. März 1969, in Toulouse ab. Auf den Punkt genau ein halbes Jahrhundert später, am Samstag, 2. März, würdigt das Technik Museum Sinsheim dieses Jubiläum mit einer Veranstaltung unter dem Titel „50 Jahre Concorde und Tupolev Tu-144“. Die beiden Jets bilden zugleich auch die Highlights der Flugzeugaustellung des Museums – die Concorde F-BVFB der Air France war 2003 von Paris über Baden-Baden nach Sinsheim transportiert worden, wo sie seitdem neben ihrer ehemaligen Konkurrentin, der Tupolev Tu-144, bestaunt und begangen werden kann.

Zum 50. Jahrestag ihres ersten Starts haben die Besucher nun Gelegenheit, den einstigen Piloten der Concorde kennenzulernen: Jean-Louis Chatelain, mittlerweile im Ruhestand, hatte die letzten Runden mit dem im Museum präsentierten Jet geflogen. In einem englischsprachigen Vortrag wird der ehemalige Kapitän über die Geschichte der Concorde, seine Zeit bei der Air France und insbesondere seinen letzten Flug mit der Maschine berichten. Außerdem erzählen Akteure der damaligen Transportaktion von den Herausforderungen, zunächst die Tupolev Tu-144 und später die Concorde nach Sinsheim zu bringen.

Anlässlich des Aktionstages soll in der Museumshalle außerdem eine neue Überschall-Ausstellung eröffnet werden, bei der die originalen Rolls-Royce-Triebwerke der Concorde zusammen mit zahlreichen Accessoires und technischem Equipment betrachtet werden können.

Um 13 Uhr werden die Flugzeug-Fans am Samstag zu „50 Jahre Concorde und Tupolev Tu-144“ im Museum begrüßt. Tickets sind zum Preis von 21 Euro (Kinder: 17 Euro) im Onlineshop oder an der Museumskasse (Tel. 07261/92990) erhältlich. Sofern noch verfügbar, gibt es sie auch an der Tageskasse. Im Ticketpreis ist der ganztägige Besuch des Technik Museums sowie der Zutritt zum Vortrag im IMAX 3D Kino enthalten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Infos im Internet unter technik-museum.de/50-jahre. mav

