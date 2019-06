6000 Schüler singen in der SAP Arena

Mannheim.Großer Auftritt für kleine Sänger: Rund 6000 Schüler im Alter von acht bis 13 Jahren stehen am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr auf der Bühne in der SAP Arena. Das Musikprojekt „6 K United“ will Kinder nachhaltig für Musik begeistern und Lehrer im Musikunterricht unterstützen. Bei der ersten Probe im Januar waren Jungen und Mädchen der Johannes-Kepler-Schule, der Friedrich-Ebert-Schule und des Moll-Gymnasiums aus Mannheim sowie der Staufenberg-Schule in Heidelberg dabei. Am Konzert beteiligen sich insgesamt rund 100 Schulen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. 2018 feierte das Projekt Konzertpremiere in Hamburg, Düsseldorf und Berlin, 2019 ist erstmals eine Aufführung in Mannheim. Initiator ist Fabian Sennholz von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. lok

