Seit zehn Stunden hockt Alice Cooper in einem Konferenzraum eines Berliner Luxushotels und ist immer noch bester Laune. Die schwarzen Haare umranden sein hageres Gesicht, seine Augen sind auch tagsüber von Kajal verschmiert. Im September 2019 feiert der 71-Jährige sein 50. Musikerjubiläum mit einem Show-Spektakel in deutschen Arenen. Am Mittwoch, 11. September, ist er dabei in der Mannheimer SAP Arena zu sehen. Das Ganze läuft unter dem Motto: „Ol’ Black Eyes is Back“. Beim Interview in Berlin macht Cooper seinem Ruf als Schock-Rocker alle Ehre und nimmt die Interviewerin aus Spaß in den Würgegriff, als er von einer Begegnung mit Miss Piggy, seinen Tanzkünsten und seiner Freundschaft zu Johnny Depp erzählt.

Mister Cooper, seit den 1970ern begeistern Sie mit Ihren Horror-Bühnenshows, bei denen schon ein elektrischer Stuhl, die Guillotine, Zwangsjacken, ein vier Meter hoher Frankenstein, Kunstblut und sogar Ihre Ehefrau als Krankenschwester zum Einsatz kamen. Leider gibt es heute kaum noch Bands, die so was machen. Schade, oder?

Alice Cooper: Stimmt, die Frauen haben das übernommen! Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna – die Mädels touren heute mit großen Produktionen. Ich habe mir eine Show von der ersten Gaga-Arenatour angesehen und sie danach auch getroffen. Als sie mir ein Bild für meine Enkel signierte, sagte sie: „Danke, Alice, dass ich deine Show stehlen darf.“

Denken Sie trotzdem manchmal ans Aufhören?

Cooper: Niemals! Nicht mal im Ansatz. 70 ist das neue 40! Und solange Mick Jagger weitermacht, mache ich auch weiter. Er ist der Prototyp. Ich werde erst aufhören, wenn mich mein Körper dazu zwingt. Oder wenn keiner mehr zu den Konzerten kommt. Aber das war noch nie der Fall. Denn Horror-Rock war noch nie aus der Mode – selbst als die Discowelle kam, haben wir nicht aufgehört, unseren Hard Rock zu spielen. Ich wünschte, dass junge Bands dazu inspiriert werden, auch Hard Rock zu machen.

Was hat Ihnen eigentlich mehr Spaß gemacht – Ihr Duett mit Miss Piggy in der „Muppet Show“ oder 1991 den Adoptivvater von Freddy Krueger in „Freddy’s Finale – Nightmare on Elm Street 6“ zu spielen?

Cooper: Piggy war verknallt in mich. Sie war ein Groupie und ist über mich hergefallen. Ich hatte ihre kleinen Hufabdrücke auf dem ganzen Körper. Obendrein war Kermit noch eifersüchtig auf mich. Freddy und ich waren indes ein Dream Team. Das Schwierigste war, keinen Lachanfall zu kriegen, als er mir das Rasiermesser in mein Auge drücken wollte. Das geht mir generell so, wenn ich Horror präsentieren soll: Ich habe immer zu viel Spaß dabei und muss loslachen.

Verraten Sie uns drei Dinge, die man nicht über Sie weiß?

Cooper: Ich bin Experte im Messerwerfen! Sehen Sie das Poster mit meinem Namen dort hängen? Ich könnte aus der Fünf-Meter-Distanz zehn Messer in dem O von Alice Cooper versenken und noch mal zehn im anderen O. Ich habe es mir über die Jahre auf meinen Tourneen im Backstage-Bereich beigebracht. Das Zweite ist: In der sechsten Klasse gewann ich den „Pony Contest“. Das ist ein spaßiger Tanz mit Drehungen, Seitwärtsschritten ... Wer wissen will, wie der Pony aussieht, muss sich nur „Hairspray“ anschauen. Kein Typ war besser als ich in der Disziplin – ich war der Pony-Champion!

Und die dritte Sache?

Cooper: In Phoenix gehe ich mittwochmorgens gerne zum Bibelstudium. Wenn der Lehrer nicht auftaucht, was öfter vorkommt, übernehme ich den Unterricht. Meist vermittle ich dann Grundlegendes. Aber ich kenne mich aus: Ich lese jeden Tag in der Bibel und gehe jeden Sonntag in die Kirche.

Werden Sie bei Ihren Kirchgängen auch um Gästelistenplätze für Ihre Schock-Rock-Shows gebeten?

Cooper: Das kommt vor. Christlicher Glaube bedeutet mehr, als nur in der Kirche rumzusitzen. Es ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Als ich Christ wurde, sagte ich zum Pastor: „Ich weiß nicht, ob ich weiterhin Alice Cooper sein kann.“ Aber er antworte: „Gott hat dir nicht das Talent gegeben, damit du dich in der Ecke versteckst. Aber folge ihm in deinem Lifestyle. Sei der beste Rockstar, der du sein kannst!“ Ich habe den Alice-Cooper-Charakter angepasst, so dass er nicht im Widerspruch zu meinem Glauben steht. Ich war eh nie satanisch, es war immer eher Comedy auf der Bühne, auch wenn es für Eltern angsteinflößend aussah. Und gegen Theater hat Gott nichts.

Woher kommt Ihre Hinwendung zu Gott?

Cooper: Meine Eltern waren beide gläubige Christen, aber cool und nicht militant. Mein Vater war Pastor. Mein Großvater war sieben Jahre lang Wanderprediger. Ich bin mit ihren Lehren aufgewachsen und habe das genossen. Doch als Teenager kam die Zeit, wo ich mich so weit davon entfernte, wie ich nur konnte. Ich wurde Alice Cooper und verfiel dem Alkohol. Ich wäre fast daran gestorben. Ich hörte den Ruf der Kirche. Ich machte meinen Frieden damit und musste zu dem zurückgehen, was ich kenne.

