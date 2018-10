90 Jahre in Bewegung

Heidelberg.Zum Abschluss ihres 90. Jubeljahres wird in der Heidelberger Tanzschule Nuzinger am Wochenende noch einmal ausgiebig gefeiert. So lädt das Tanzhaus auf dem Heidelberger Landfried-Gelände (Bergheimer Straße 147) am Sonntag, 4. November, ab 14.30 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei werden die Besucher mit einem Kindertanz sowie einem Cha Cha Cha- Workshop willkommen geheißen. Anschließend haben die Besucher Gelegenheit, die Kids on Stage zu bewundern und sich selbst unter anderem in Discofox, Langsamem Walzer oder Line-Dance zu versuchen. Auch die Hip-Hop-Teens laden zu einem Workshop. Kurzum: Jede Generation findet hier das passende Angebot für sich. Ab 18 Uhr steigen dann die Tanzpartys. Das Veranstaltungsprogramm endet gegen 21 Uhr.

Unterhaltsam geht es auch am Vorabend zu, wenn Comedian Berhane Berhane am Samstag, 3. November, in der Tanzschule sein Soloprogramm „Helden sind immer unterwegs!“ präsentiert. Berhane, der Kurzauftritte als Gast von Bülent Ceylan in der Mannheimer SAP Arena absolvierte, setzt sich mit den großen Fragen unserer Zeit auseinander wie etwa: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? „Und kann ich da auch mit Kreditkarte zahlen?“

Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 27 Euro, mit Nuzinger Clubcard 22 Euro. Kartenbestellungen (im Vorverkauf: 25 Euro/19,90 Euro) sind über die Homepage der Tanzschule möglich. mav

