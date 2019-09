90 Tische laden zu Gesprächen ein

Mannheim.Der Mannheimer Marktplatz wird in der kommenden Woche wieder zum Mittelpunkt der „Meile der Religionen“: Am Mittwoch, 25. September, stehen dort und in den angrenzenden Straßen 90 weiß gedeckte Tische. Vertreter des „Forums der Religionen Mannheim“ laden zum fünften Mal die ganze Stadtgesellschaft ein, sich dort niederzulassen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die erste „Meile der Religionen“ fand 2007 anlässlich des 400. Geburtstags der Stadt statt. Weitere „Meilen“ folgten dann 2009, 2013 und 2016. Die Veranstaltung ist ein friedensstiftendes, interreligiöses Fest der Begegnung und des Miteinanders. Austauschen können sich an diesem Abend alle Gläubige der Religionen, die auf Abraham als Stammvater zurückgehen.

Von R 2 bis F 3

Die Meile verläuft entlang der früheren „Kirchenstraße“ und zieht sich quer durch die Innenstadt: Sie verläuft von der evangelischen City-Kirche Konkordien in R 2 über den Marktplatz mit der katholischen Kirche St. Sebastian bis zur jüdischen Synagoge in F 3 und mit Blick zur Yavuz-Sultan-Selim Moschee am Luisenring. Damit setzt Mannheim ein starkes Zeichen für die gelebte Ökumene und bringt den Grundgedanken „Alle sind eingeladen“ zum Ausdruck.

Mehrere Hundert Engagierte aus alevitischen, jüdischen, christlichen und muslimischen Gemeinden decken die Tische entlang der Meile, bereiten Essen dafür vor und bewirten die Gäste unter freiem Himmel. Um 18 Uhr beginnt die Veranstaltung am Mittwoch mit einem Gebet – und endet um 20 Uhr mit einem Dankgebet. fab

