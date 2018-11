Äpfel und Nüsse für die Kinder

Bobenheim am Berg.Die alte Dorfstraße mitten im historischen Ortskern bildet die besondere Kulisse für den Belzenickelmarkt, zu dem die kleine Weinstraßengemeinde Bobenheim am Berg am ersten Adventwochenende, Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, zum mittlerweile 41. Mal einlädt.

Entlang der idyllischen Gassen sind hierbei kleine Holzbuden aufgestellt, und viele romantische Höfe und Scheunen öffnen ihre Tore. Der Duft von Glühwein und allerlei Köstlichkeiten steigt den Besuchern in die Nase, und an mehr als 80 Ständen wird ein breitgefächertes kunsthandwerkliches Angebot ausgestellt.

Im Sortiment finden sich unter anderem Weihnachtsdekoration, Adventskränze, Kerzen, Warmes aus Wolle und Filz, Schmuck, Kunsthandwerk aus Papier, Stoff, Keramik und Holz, Kuscheltiere und Holzspielzeug.

Ebenso werden feine Schokolade und Pralinen sowie andere Leckereien aus Küche und Keller präsentiert. Einigen Handwerkern können die Besucher beim Arbeiten auch über die Schulter schauen. Und wenn dann die Dämmerung hereinbricht, erstrahlen die Stände im stimmungsvollen Glanz von Hunderten von Lichtern.

Die kleinen Besucher erwartet zudem ein nostalgisches kleines Karussell sowie ein Stand mit Zuckerwatte und gebrannten Mandeln, und für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgt der Bobenheimer Musikverein. Am Sonntag spielt dieser ab 14 Uhr weihnachtliche Melodien, bevor um 14.30 Uhr ein Jahrhunderte alter Brauch lebendig wird: Belzenickel höchstselbst kommt mit seinen Helfern und dem Christkind zum Brunnenplatz. In schweren Stiefeln, einem weiten dunklen Mantel und einer großen Pelzmütze belohnt er alle braven Kinder mit Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten aus seinem Wagen.

Der Bobenheimer Belzenickelmarkt im historischen Ortskern ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. mav

