Über das Böse in der Welt

Heidelberg.Kabarettist Florian Schröder befindet sich im Ausnahmezustand. Kein Wunder, dass der 39-Jährige sein neues Programm genau so benannt hat. Mit ihm ist er im Rahmen des „denkeschön“-Festivals am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, in der Heidelberger Stadthalle zu Gast.

„Wie kommt das Böse in die Welt? Und wie kriegen wir es da wieder raus?“ Florian Schröder stellt die essenziellen Fragen, denn er ist überzeugt: „Wie nahe Gut und Böse, Liebe und Hass, Freund und Feind beieinander liegen, weiß jeder, der früh morgens am städtischen Straßenverkehr teilnimmt!“.

Politisch, philosophisch und gar ein bisschen anarchisch nimmt sich Schröder die Phänomene unserer Zeit vor, hinterfragt soziale Medien ebenso wie Terror und die zentrale Erkenntnistheorie. Schröder: „Als Kabarettzuschauer gehören Sie sowieso zu den Guten: Sie sind schön, gebildet und immer auf der richtigen Seite. Damit sind Sie in diesem Programm goldrichtig! Erwarten Sie alles, aber keine einfachen Antworten. Schließlich steckt der Teufel im Detail. Und nur im Kabarett gilt: Erst wenn es richtig böse ist, ist es wirklich gut.“ Man darf gespannt sein, was er damit wohl meint.

Scharfzüngig wird es in jedem Falle zugehen. Und wortgewaltig. Und vielleicht hat Schröder auch seine berühmt-berüchtigten Parodien eingebaut, wenn er im „Ausnahmezustand“ nach Heidelberg kommt. sdo

