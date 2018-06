Über Erfinder und die große Vergangenheit

Anzeige

Mannheim.Touristen und diejenigen, die mehr von Ihrer Stadt in Erfahrung bringen wollen, können am Freitag, 22. Juni und am Samstag 23. Juni an drei Stadtführungen teilnehmen.

Diejenigen, die sich für die großen Erfinder Mannheims interessieren, finden sicherlich am ersten Rundgang am Freitag viel Gefallen. Treffpunkt ist das Denkmal des Benz Patent Motorwagens in der Augustaanlage. Dort lernen die Besucher die Geschichte rund um die Entstehung des Autos und den Erfinder Carl Benz kennen. Auf dem Rundgang werden aber auch noch weitere Erfinder vorgestellt. Sehenswürdigkeiten, welche zum Teil auch Wirkungsstätten der Erfinder waren, sind ebenfalls Teil der Führung. Das Mannheimer Barockschloss wird die letzte Station sein. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr das Benz Denkmal, Kosten fallen 6 Euro an.

Die Stadtführung „Modernes und historisches Mannheim“ führt zu Fuß am Samstag, 23. Juni an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbei. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr das Barockschloss, am Eingang Schlosskirche. Von dort geht die Tour weiter in das Stadtzentrum. Von der Einkaufstraße, den Planken, aus führen viele kleine Abstecher zu den verschiedenen Monumenten und Denkmälern. Die Führung dauert ca. zwei Stunden und kostet ebenfalls 6 Euro.