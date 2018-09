Überraschung in der Mittagspause

Mannheim.Geheimnisumwittern ist diesmal der nächste Termin der Sonderführungsreihe „Lieblingsstücke“ im Schloss immer am letzten Mittwoch im Monat. Sie bietet kurze Informationen ohne Eintritt, nur eine Anmeldung ist erforderlich. Doch welches Exponat am Mittwoch, 26. September um 12.30 Uhr im Mittelpunkt der 30-minütigen Kurzführung steht, wird ausnahmsweise nicht vorher verraten.

Die Ausstattung des Mannheimer Schlosses birgt viele Kostbarkeiten und Besonderheiten. Welche Geschichte erzählt eine Tapisserie, eine Schneckenmuschel, eine Uhr oder der Stuck im Treppenhaus, die Gemälde über den Türen, die Original-Musikinsturmente aus dem 18. Jahrhundert oder das kostbare Frankenthaler Porzellan im Schlossmuseum?

Ein Schmuckstück

Die Kunsthistorikerin Sabine Adler von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg bietet ihren Gästen diesmal, nur so viel wird verraten, „wieder ein ganz besonderes Kunstwerk“ für die Kunstbetrachtung in der Mittagspause“. Diesmal werden die Besucher eingeladen, sich überraschen zu lassen. In der Führung nimmt Sabine Adler, ihre Gäste mit „zu einem ganz besonderen Schmuckstück der ehemaligen prächtigen Residenz der Kurfürsten von der Pfalz“ – nur so viel wird angedeutet.

Das eindrucksvolle Barockschloss Mannheim zählt mit seinem weiten Ehrenhof und einer Schaufassade von 440 Metern Länge zu den größten Schlössern Europas. Die Residenz ist ein Ort, an dem sich heute die Welt der beiden in Mannheim regierenden Kurfürsten Carl Philipp und Carl Theodor wieder erleben lässt – mit den vielen Stücken, die vom Leben am Hof erzählen. Viel wurde nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs restauriert, es gibt aber auch das Bibliothekskabinett der Kurfürstin, das den Zweiten Weltkrieg fast unbeschädigt überstanden hat.

Das großherzoglich badische Hofsilber erinnert an die Zeit, als der Barockbau Witwensitz der badischen Großherzogin war. Im Erdgeschoss lädt die Dauerausstellung „Kunst und Kultur am Mannheimer Hof“ zu einer Reise durch Epochen ein. Anmeldung zur Führung beim Service Center per Telefon 062 21/65 888 - 0. pwr

