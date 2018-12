A-cappella-Show am Silvesterabend

Mannheim.Musik und Comedy vereint die israelische Gruppe Voca People zu einer einzigartigen Mischung. Die Darbietung der ganz in Weiß gewandeten und geschminkten Truppe wirkt wie von einem anderen Stern – kein Wunder, dass das Ensemble behauptet, von einem anderen Stern zu kommen. Die Show der Voca People bringt die größten Hits von Madonna, Michael Jackson, Queen, ABBA, George Michael und John Lennon sowie Klassiker von Beethoven, Rossini und Mozart mit beeindruckenden Vokalklängen, herausragendem A-cappella-Gesang und Beat-Box-Kunst auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens. Dort landet die intergalaktische Crew am Silvesterabend (Montag, 31. Dezember, 19.30 Uhr). Eigenwilliger Humor darf nicht fehlen, wenn die israelischen Sänger-Comedians ihre Zuschauer mit auf eine stimmliche Achterbahnfahrt nehmen – ganz ohne Instrumente und elektronische Sound-Effekte. Es gibt noch Tickets für Voca People, erhältlich für 39,90 bis 69,90 Euro (plus Gebühren) unter bb-promotion.com. sdo/Bild: Kfir Bolotin

