Abend der Prominenten

Mannheim.Im Theater Felina-Areal in Mannheim steht ein neuer „Abgang“ an – Dienstag, 26. März, 19.30 Uhr. Seit Herbst 2010 wird an dieser Stelle Prominenten, die in den Wochen zuvor gestorben sind, gedacht. Ob Künstler, Politiker oder Wissenschaftler: Durch ihre Texte, Lieder, Filme oder Erfindungen werden die Toten an diesem Abend noch einmal lebendig.

Dass dabei nicht lange geplant werden kann, liegt in der Sache der Natur. Und gerade diese Spontaneität macht die Veranstaltung so abwechslungsreich: Wer wird dabei sein, welche Gäste kommen zusammen? Zufall und Schicksal entscheiden darüber oftmals erst kurz vor Veranstaltungsbeginn. Eins ist allerdings sicher: „Abgang“ ist alles andere als eine langweilige Trauerfeier. Beim „Abgang“ agieren Mitglieder der Gruppe Neues Ensemble, die Texte wählt Sascha Koal, Leiter des Theater Felina-Areal.

Auf der Gedenkliste im März stehen unter anderen die Schriftstellerinnen Leonie Ossowski und Rosamunde Pilcher, der Modeschöpfer Karl Lagerfeld, der Filmregisseur Stanley Donen, die Sänger Gus Backus, Keith Flint und Mark Hollis, die Fußballikone Rudi Assauer, die Schauspielerinnen Julie Adams, Ursula Karusseit und Lisa Sheridan, die Filmkomponisten Michel Legrand, Wjatscheslaw Owtschinnikow und André Previn, der Historiker Arnulf Baring, die Sektengründerin Uriella, die Politiker Klaus Kinkel und Jörg Schönbohm. sba

