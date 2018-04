Abend mit Beethoven

Anzeige

Ludwigshafen.Drei Werke Ludwig van Beethovens stehen auf dem Programm des sechsten Sinfoniekonzerts im BASF-Feierabendhaus am Donnerstag, 26. April. Der französische Pianist François-Frédéric Guy spielt ab 20 Uhr die „Eroica-Variationen“ in Es-Dur für Klavier. Außerdem werden an dem Abend das Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ und seine dritte Sinfonie aufgeführt. Die Leitung des Konzerts hat Jan Caeyers, er dirigiert das Orchester Le Concert Olympique. Bereits eine Stunde vorher, um 19 Uhr, beginnt ein Künstlergespräch mit dem Dirigenten Jan Caeyers.

Karten sind noch in allen Kategorien erhältlich und kosten zwischen 26 und 47 Euro. Familien ab zwei Kindern erhalten Ermäßigungen. Die Eintrittskarten gibt es unter basfkultur.eventim-inhouse.de oder telefonisch unter 0621/60-999 11. tge