Abend mit Mega-Hits

Mannheim.„Beat it! – Das Musical über den King of Pop“ macht am Sonntag, 18. November, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim Station. Die Bühnenshow – laut Veranstalter das weltweit erste biographische Musical über Michael Jackson – präsentiert 25 der größten Jackson-Hits in den Originalchoreografien, darunter „Dirty Diana“, „Thriller“, „Man In The Mirror“, „Billie Jean“, „Beat it“ und „ABC“.

Hauptdarsteller, die den jungen und den erwachsenen Jackson verkörpern, sind Dantanio Goodman und Koffi Missah; im August 2018 wäre der Popgigant 60 Jahre alt geworden. „Beat it!“ zeigt in eingespielten Bildern seine ersten Schritte im Musikgeschäft mit den Jackson 5, seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen. Begleitet werden die Frontmänner, die sich verblüffend nah am Original bewegen sollen, von einem großen Ensemble aus Schauspielern, Sängern, Tänzern und Musikern. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018