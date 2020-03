Abend mit Musik und Poesie

Weinheim.Poesie und Musik verbindet Konstantin Wecker in seinem Konzert, das er am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, in der Weinheimer Stadthalle gibt: Gemeinsam mit seinen langjährigen Bühnenkollegen Jo Barnikel (Piano) und Fany Kammerlander (Cello) will er ein Programm präsentieren, das von Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand lebt.

Auch mit 72 Jahren hat der Liedermacher den musikalischen Kampf für eine Welt ohne Grenzen und ohne Waffen nicht aufgegeben. „Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen“, sagt Wecker.

In seinem Trio-Programm vereinen die drei Musiker lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zart-schmelzenden Klang des Cellos, das Weckers Liedern seit jeher ihre ganz persönliche Note gibt.

Für sein künstlerisches wie sozialpolitisches Engagement wird der Münchner Liedermacher immer wieder mit Preisen ausgezeichnet, zuletzt erhielt er 2019 die Albert-Schweitzer-Medaille in der Frankfurter Paulskirche; seit 2018 ist Wecker Gastdozent an der Universität Koblenz-Landau im Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften. sdo

Info: Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, Stadthalle Weinheim; Karten für 59,30 Euro plus Gebühren unter reservix.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020