Abendlicher Besuch im Zoo

Worms.Zu einer Mittsommernachtsführung lädt der Tiergarten in Worms am Samstag, 22. Juni, ein. Der stimmungsvolle und kurzweilige Abend startet, wenn die Sonne den nördlichsten Punkt ihrer Umlaufbahn erreicht hat und damit der längste Tag des Jahres beginnt.

Ganz ohne Trubel können die Teilnehmer hierbei unter fachlicher Führung den Tiergarten am Hammelsdamm 101 erleben. Der Schwerpunkt des Rundgangs liegt auf dämmerungs- und nachtaktiven Tieren: Erdmännchen, Kattas und Co- verhalten sich zu fortgeschrittener Stunde ganz anders. Auch Uhu, Wolf und Wildschwein werden dann erst richtig munter. Die Teilnehmer erfahren interessante Details über das Verhalten dieser Tiergartenbewohner – etwa, welche Anpassungen erforderlich sind, um nachts beziehungsweise in der Dämmerung leben zu können, und warum die Natur es genauso eingerichtet hat, dass die Tiere ausgerechnet zu dieser Zeit aktiv sind.

Die Führung beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 20.15 Uhr. Die limitierten Karten kosten jeweils zehn Euro und werden online unter tiergarten-worms.de verkauft. mav

