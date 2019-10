Über 50 Raumfahrer haben die Ausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik Museum Speyer mit ihren spannenden Vorträgen bereichert. Nun kommt am Sonntag, 20. Oktober, 14 Uhr, erstmals eine Astronautin ins Museum, um über ihre Abenteuer im All zu berichten. Die US-Amerikanerin Heidemarie Stefanyshyn-Piper verbrachte insgesamt etwa 27 Tage im Weltraum. Der Vortrag findet in englischer Sprache im Forum Kino statt. Er ist im Eintrittspreis des Museums enthalten. to