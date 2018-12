Abgründige Seiten des Fußballs

Arnd Zeigler und seine wunderbare Fußballwelt. © dpa

Mannheim.Arnd Zeigler ist mit seinem Liveprogramm „Dahin, wo es wehtut“ analog zu seiner TV-Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ unterwegs. Er stoppt am Donnerstag, 20. Dezember, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache in Mannheim.

Der Journalist, Moderator, Stadionsprecher, Sänger und Autor Zeigler beschäftigt sich hingebungsvoll mit den absurden Seiten des Fußballs. Rabiate Fouls, desolate Interviews, Fotos, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt – all das hat er zusammengetragen und zelebriert es genüsslich, wie man es von seinen Fernsehshows gewohnt ist. sdo

