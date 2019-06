Abschied nach Paris

Mannheim.Sie waren Meister ihres Fachs – der Fotoreporter Gaston Paris (1903-1964) und Gerhard Vormwald (1948-2016). Dem facettenreichen Werk dieser beiden bedeutenden Fotografen widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen (REM) noch bis zum 30. Juni in zwei Ausstellungen.

Mit „Die unersättliche Kamera“ heben das Forum Internationale Photographie der REM und das weltberühmte Centre Pompidou gemeinsam einen Schatz der Fotografie-Geschichte hervor. Erstmals nimmt sich eine Ausstellung dem vergessenen Fotografen Gaston Paris (1903-1964) an. Er war einer der populärsten Reporter im Paris der 1930er Jahre und fing als Chronist das Lebensgefühl der pulsierenden Seine-Metropole ein. Nach der drei Monate langen Ausstellungsdauer in Mannheim zieht sie als nächstes in die französische Hauptstadt Paris.

Surreal und trickreich

In der Schau „Gerhard Vormwald“ wirft die Galerie Zephyr – Raum für Fotografie der REM einen Blick auf das Werk eines Künstlers, der in Mannheim groß wurde, bevor er die Welt visuell aus den Angeln hob. Seine surrealen Bilderfindungen ließen die Betrachter im Kunstkontext wie in der Werbung staunen. Bekannt wurden seine schwebenden Menschen, die er ohne Bildbearbeitungsprogramm trickreich ablichtete. Vor drei Jahren starb der Werbefotograf plötzlich in der Nähe von Paris. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019