Abschied vom Winter

Anzeige

Worms.Wer nach altem Brauch dem Winter den Garaus machen und den Frühling locken will, ist beim Stabausfest genau richtig, das am Samstag, 17. März, im Wormser Tiergarten (Hammelsdamm 101) gefeiert wird. Die Besucher sammeln sich am Eingang mit bunt geschmückten und süßen Brezeln versehenen Stabausstecken – wer selber keinen hat, erhält einen von den Freundeskreis-Mitgliedern des Tierparks gegen eine kleine Gebühr. Beginn ist um 14 Uhr, der Umzug mit Schneemann-Verbrennung startet um 15 Uhr. Danach sind alle eingeladen, den Nachmittag in der Tiergartenschule gemütlich ausklingen zu lassen. Es gilt der Eintrittspreis. mav