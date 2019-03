Abschied von den Mumien

Mannheim.Nur noch bis einschließlich Sonntag, 31. März ist die Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ in den Reiss-Engelhorn-Museen im Museum Zeughaus in C 5 zu sehen. Zum Finale stehen mehrere Führungen auf dem Programm.

Am Freitag, 29. März gibt es um 15 Uhr eine spezielle Familien-Führung. Kinder ab acht Jahren lüften gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern die Rätsel der Mumien. Am letzten Öffnungstag – dem 31. März – starten um 13.30 und 15 Uhr geführte Rundgänge. Treffpunkt ist jeweils an der Museumskasse.

Die Besucher erwartet zum letzten mal eine Begegnung mit faszinierenden Mumienfunden aus aller Welt – von den Dinosauriern über alte Hochkulturen bis in die Gegenwart. Ein besonderer Fokus der Präsentation liegt auf dem Thema Mumienforschung. Mumien sind außergewöhnliche Archive des Lebens und öffnen ein einzigartiges Fenster in die Vergangenheit. Inszenierte Laborbereiche gewähren interessante Einblicke in die Methodenwelt moderner Mumienforschung. An CT-Animationen tauchen die Besucher ins Innere der Mumien ein, blättern an einem interaktiven Touchscreen durch Ötzis Krankenakte und schauen dank einer Gesichtsrekonstruktion einer Frau, die vor mehr als 500 Jahren in Südamerika gelebt hat, ins Antlitz.

Die Präsentation vereint über 100 Exponate, darunter mehr als 50 Mensch- und Tiermumien. Eine große Karte mit Fundorten demonstriert eindrucksvoll, dass Mumifizierung nicht nur ein Thema in Ägypten, sondern ein weltweites Phänomen ist.

Die Besucher begeben sich dazu auf eine Reise vom alten Ägypten über Asien, Ozeanien und Südamerika bis nach Europa – die Besucher lernen unterschiedliche Mumifizierungspraktiken kennen.

Die Körpererhaltung über den Tod hinaus ist auch heute noch Wunsch einiger Menschen sowie ein wichtiger Aspekt in der medizinischen Forschung und Ausbildung. Mumien und Mumifizierungen sind aber nicht nur der Versuch, einen Verstorbenen für die Ewigkeit zu bewahren. Sie sind oft auch das Resultat natürlicher Prozesse: Im trockenen, heißen Wüstensand, im ewigen Eis, in Mooren, auf trockenen Dachböden oder in Kellern können Körper sich in Mumien verwandeln. pwr

