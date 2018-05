Abschied von der Klapsmühl’

Anzeige

Mannheim.Es soll ein besonderes Konzert werden, beschließt es doch eine Ära: Zum letzten Mal lässt die IG Jazz Rhein-Neckar am Dienstag, 5. Juni, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus aufspielen – dann steht ein Umzug in eine neue Spielstätte an. Ab September finden die regelmäßigen Dienstags-Konzerte im neuen Jazzclub „Ella & Louis“ im Rosengarten statt. Zum Abschluss in der Klapsmühl’ soll es noch einmal ein ganz besonderer Konzertabend werden.

Wer die Besetzungsliste liest, weiß gleich, was Sache ist: Christian Eckert greift zur Gitarre, Volker Engelberth wird am Piano sitzen, Matthias Debus spielt Bass und Dirk Shilgen zeichnet für den Beat verantwortlich. Damit besteht die Rhythmusgruppe des Abends aus den hauptverantwortlichen Programmgestaltern der Dienstagsreihe während der letzten Jahre.

Besondere Gäste

Und: Mit besonderen Gästen wird fest gerechnet, auch wenn die Macher nicht verraten, wer es sich außerdem nicht nehmen lassen will, für diesen musikalischen Abschied noch einmal auf die lange Jahre geliebte Bühne zu kommen.