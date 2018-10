Achsenmacht der harten Metal-Klänge

Mannheim.Seit Ende der 1980er Jahre sind Axxis mit ihrer Stilmischung aus Powermetal und Hardrock immer wieder in den Charts zu finden. Ihre Karriere begann mit einem Glücksfall: Einen einzigen Song schickten die damaligen Jung-Rocker an das Plattenlabel EMI – und bekamen prompt einen Plattenvertrag, Ihr Debütalbum „Kingdom Of The Night“ verkaufte sich 1989 mehr als 100 000 mal. „Monster Hero“ heißt die neueste Scheibe, die Sänger Bernhard Weiß und seine Mitstreiter dieses Jahr herausgebracht haben. Die Tour zum Album führt Axxis am Donnerstag, 8. November, 20 Uhr, in den MS Connexion Complex nach Mannheim. Dort wollen sie mit ihren Fans auf eine musikalische Reise durch 25 Jahre Bandgeschichte gehen. Neue und alte Nummern, allen voran der erste Erfolg „Kingdom Of The Night“, stehen auf dem Programm des Konzerts in der atmospärisch bestens für dieses Metier geeigneten Kolbenhalle. Karten für das Mannheimer Konzert gibt es zum Preis von 25,30 Euro plus Gebühren im Netz unter msconnexion.de. / sdo

