Adventliche Klänge

Mannheim.Wem nach stimmungsvollen vorweihnachtlichen Klängen von Mozart, Corelli und Cimarosa zumute ist, kommt am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr in den Mannheimer Rosengarten. Dort steht das alljährliche Weihnachtskonzert auf dem Programm, das diesmal von Albrecht Mayer, der von Echo Klassik mehrfach als „Instrumentalist des Jahres“ ausgezeichnet wurde, und dem Kammerorchester Camerata Salzburg bestritten wird. „Albrecht Mayer ist ein Phänomen! Denn ihm ist nicht nur gelungen, die Oboe ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, sondern er hat damit die Klassik-Charts erobert und ist sogar in die Pop-Charts vorgestoßen“, schreibt der Veranstalter Pro Arte Konzerte. sba

