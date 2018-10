Affen und ihre enorme Intelligenz

Mannheim.Die Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ lädt zu einer Foto-Safari ein. Ab 27. Oktober dürfen sich kleine und große Besucher in den Reiss-Engelhorn-Museen auf ein weiteres Motiv freuen. Neben Dino, Panda und Co. begegnen sie dann auch lustigen Schimpansen.

Inspiriert wurde das neue Affen-Bild von einem Malwettbewerb mit dem Magazin GEOlino. Um die Enthüllung des Gewinner-Bildes gebührend zu feiern, laden die Reiss-Engelhorn-Museen am Samstag, den 27. Oktober zu einem bunten Familien-Nachmittag ins Museum Weltkulturen D 5 ein.

Um 16 Uhr stellen Direktor Wilfried Rosendahl und Chefredakteur Martin Verg das neue Affen-Heft von GEOlino vor.

Danach widmet sich Vanessa Schmitt vom Zoo Heidelberg unter dem Titel „Affen am Computer“ diesem Thema. Sie zeigt, wie man Zootiere beschäftigt und gleichzeitig ihre Intelligenz erforschen kann. Ab 17 Uhr können die Besucher in der Ausstellung Erinnerungsfotos mit dem neuen Affen-Motiv schießen. Der Eintritt in die Schau ist im Anschluss an den Vortrag frei.

Die Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch!“ garantiert Foto-Spaß für die Familie. Die Besucher stehen Dino, Panda & Co. jedoch nicht nur Auge in Auge gegenüber, sondern können mit den abgebildeten Tieren in Interaktion treten.

Außerdem gibt es zahlreiche Exponate zu bestaunen. has

