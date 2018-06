Afrikanische Musik, Tanz und Essen

Anzeige

Mannheim.Afrikanisches Kunsthandwerk und Speisen, nordafrikanische Mode sowie ghanaischer und eritreischer Tanz – am Samstag, 23. Juni, ist auf dem Alten Messplatz Afrikamarkt. Die Besucher können dort bummeln, sich informieren und diskutieren. Für junge Besucher bietet der DRK Mannheim Kindertrommeln an und kleine und große Besucher können bei einem Afrikapuzzle ihr Wissen über den Kontinent testen. Am Abend stellen die Ukulayers auf der Bühne ihre neue CD vor. Außerdem treten Mile Novisi gemeinsam mit dem Gastmusiker Batch Gueye aus England auf. Lerato, eine Mannheimerin mit südafrikanischen Wurzeln, spielt energiegeladenen Elektropop. Die Tanzgruppen der Ghana-Union Mannheim-Ludwigshafen und des Eritreischen Vereins schwingen ihre Hüften zu afrikanischer Musik. Die beiden Vereine stellen außerdem ihre Arbeit vor und bieten Mitmachaktionen an. Auch das Arabische Haus, das Mtwapa Schulprojekt und weitere Vereine informieren über ihre Tätigkeit. Das Eine-Welt-Forum Mannheim organisiert den Afrikamarkt im Rahmen der Afrikatage. Die Veranstaltung auf dem Alten Messplatz geht von 11 bis 22 Uhr. ham